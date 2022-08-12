Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 3.153 puanda dengelendi.
Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 3.154,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 3.153,00 seviyesinden işlem görüyor.
Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın hemen altında 3.150,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 3.143,00 puana indi.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin beklentilerin altında gelen enflasyon verilerine karşın 75 baz puanlık faiz artışına kapıyı açık bırakan açıklamalarıyla pay piyasalarının karışık seyrettiğini söyledi.
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