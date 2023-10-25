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Ekonomi
AA 25.10.2023 17:39

Borsa İstanbul devre kesti

Borsa İstanbul'da işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile 2. kez geçici olarak durduruldu.

Borsa İstanbul devre kesti

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Saat 17.23:13 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin ikinci seviyesi tetiklenmiş ve Pay Piyasası'ndaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası'ndaki (BAP) Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Pay Piyasası'nda varant, sertifika ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler bugün yeniden başlatılmayacak, diğer işlem sıralarında saat 18.01'de kapanış seansı ile yeniden başlatılacaktır. VİOP Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler sürekli işlem yöntemiyle saat 18:08'de yeniden başlatılacaktır. BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır.''

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