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Ekonomi
AA 25.10.2023 17:04

Antalya'ya gelen turist sayısı 14,5 milyonu aştı

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya'ya gelen turist sayısının dün itibarıyla 14,5 milyonu geçtiğini söyledi.

Antalya'ya gelen turist sayısı 14,5 milyonu aştı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) geleneksel aylık toplantısı Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

Kavaloğlu, programda, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Cumhuriyet'in ilk yıllarında hazırlanan Türkiye'nin uluslararası ilk tanıtım çalışması hakkında sunum yaptı.

Dünya ve Türkiye'deki turizm hareketliliği hakkında bilgi veren Kavaloğlu, Türkiye'nin ocak-ağustos arasında 33 milyon 426 bin kişiyi ağırladığını, ağırlama verilerine göre ilk sırada İstanbul, ikinci sırada ise Antalya'nın yer aldığını kaydetti.

İstanbul'da gecelemenin ortalama 2, Antalya'da ise 8'in üzerinde gerçekleştiğini aktaran Kavaloğlu, şunları söyledi:

"Antalya'ya gelen turist sayısı 14 milyon 500 bin kişiyi geçti. Rezervasyonlarda gerilim nedeniyle bir parça yavaşlama var. 2024 yılı erken rezervasyon yaptıran İngiltere ve Almanya hızlı başlamıştı aslında, şu anda birazcık duraksadı. Bu coğrafyada krizlerle yaşamaya alıştık. Hepsini göğüsleyecek dirayete sahibiz. Antalya 2022 yılının aynı döneminde 11 milyon insan ağırlamıştı, rekor yılı 2019'a göre ise hemen hemen aynı seviyede gidiyoruz."

Kavaloğlu, Antalya'ya en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya'nın birinci, Almanya'nın ikinci, İngiltere'nin de üçüncü sırada yer aldığını bildirdi.

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