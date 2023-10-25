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Ekonomi
TRT Haber 25.10.2023 15:57

Pancar üreticilerine destek ödemesi hesaplara yatırıldı

Pancar üreticilerinin avans ödemeleri devam ediyor. Ödemeler, çiftçilerin hesaplarına bugün yatırıldı.

Pancar üreticilerine destek ödemesi hesaplara yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Yumaklı, "Türkşeker aracılığıyla 715 milyon 751 bin lira hasat avans ödemesini bugün pancar üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verdi.

 

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