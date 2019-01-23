BIST 100 endeksi güne, 60,41 puan ve yüzde 0,06 yükselişle 99.737,52 seviyesinde başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,20 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,49 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,69 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, gün içerisinde yüzde saat 12.00 itibarıyla yüzde 0,39 yükseliş göstererek 100.067,40 seviyesine çıktı.

Endeks, 1 Ekim 2018'den beri ilk kez 100 bin puanın üzerini gördü.

Kaynak: AA / TRT Haber