Kış aylarında kar ve sisi eksik olmayan Ilgaz Dağı, tünelin açılışının yapıldığı 26 Aralık 2016 tarihinden itibaren sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıktı.

Biri 5 bin 370, diğeri 5 bin 391 metrelik 2 tüpten oluşan tünelle, özellikle kış aylarında trafik kazalarıyla gündeme gelen Ilgaz Dağı'nda ulaşım daha hızlı ve güvenli sağlanıyor.

Geçiş süresi ortalama 7 dakikaya düştü

Tünel sayesinde 16,8 kilometrelik Ilgaz Dağı yolunun uzunluğu 5,4 kilometre kısalarak 11,4 kilometreye indi. Yaklaşık 35 dakikada aşılan Ilgaz Dağı yolunun geçiş süresi de ortalama 7 dakikaya düştü.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e bağlayan tüneli geçen yıl 1 milyon 25 bin 614 araç sürücüsü kullandı.

"Tünel Kastamonu için büyük bir fırsat"

Kastamonu Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Serkan Mütevelli, yaptığı açıklamada, tünelin Kastamonu'ya büyük katkı sağladığını belirtti.

Tünelin kendileri için büyük bir nimet olduğunu belirten Mütevelli, "Ankara ile olan bağlantımızın sürekli ve kesintisiz olmasını sağlıyor. Daha önce olumsuz hava koşulları nedeniyle çok defa dağ yolu kapanıyordu. Artık böyle bir sorunumuz kalmadı. Bu durum bize turist sayısında önemli bir artış olarak yansıyor." dedi.

Taksici esnafı Necati Keçeci de tünelin kendilerine büyük kolaylık sağladığını ifade etti. Keçeci, "Tünel yapılmadan önce Ilgaz Dağı'nın korkusunu çekiyorduk. Şu anda Ilgaz Dağı'nda bir metre kar var. Tünelden geçtiğimiz için sıkıntı yaşamıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA