Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 22 derece ile Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Erzurum çevreleri hafif kar yağışlı olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenen bölgede, gece ve sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile pus hadisesi görülecek.

Gece en düşük sıcaklık Ağrı'da kaydedildi

Rüzgarın güney yönünden hafif kuvvette esmesi beklenen bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 22, Kars ve Ardahan'da 21, Erzurum'da 13, Iğdır'da 9, Erzincan'da 6 ve Tunceli'de 3 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Iğdır ve Tunceli'de 4, Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 8, Ağrı'da 6, Kars ve Erzurum'da 4'er derece olması öngörülüyor.

Bölgenin kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Erzurum Palandöken'de 90, Konaklı'da 75, Erzincan Ergan'da 88, Kars Sarıkamış'ta 79, Ardahan Yalnızçam'da 28 santimetre olarak ölçüldü.

Yetkililer, bölge genelinde beklenen buzlanma, don ve sis nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile sürücülerin, dikkatli ve tedbirli davranması gerektiğini belirtti.

Kapanan yollar

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Başkale ve Gürpınar ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, özellikle kırsal kesimde aşırı soğukların etkili olduğu belirtildi.

Muş'ta, kar ve tipi nedeniyle 9 köy ve 22 mezra, Bitlis'te de 5 köy yolunun ulaşıma kapandığı, ekiplerin kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Çamaşırlar ve ağaçlar buz tuttu

Çaldıran ilçesinde, vatandaşların kurutmak üzere dışarıya astığı kilim ve çamaşırlar ile ağaçlar aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu.

Binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

Ayrancılar Mahallesi'nde çocuklar, yarıyıl tatilini fırsat bilerek tepelerden kayarak eğlendi.

İlçe sakinlerinden Haydar Çınarcı, dondurucu soğukların yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, "İşimiz olmadığı zaman dışarı çıkmıyoruz. Mahallemize doğal gazın gelmesi hayat şartlarımızı çok değiştirecek, bekliyoruz" dedi.

Abdurrahman Kedali de her kış 4-5 ton kömür yaktıklarını anlatarak, "İnşallah doğal gaz bitirilerek hizmete girecek ve vatandaş da rahat edecek. Yıllardır bunu bekliyorduk, inşallah o da olacak" diye konuştu.

Kaynak: AA