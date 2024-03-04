Çok Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 04.03.2024 10:10

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,46 yükselişle 9.139,11 puandan başladı.

Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,96 puan ve yüzde 0,46 değer kazanarak 9.139,11 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,50 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile gıda içecek olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,10 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kaybıyla 9.097,15 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli bir seyirle başladığını ifade etti. 

"Piyasayı bozacak bir vergi düzenlemesi gündemimizde değil"

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir TV programında, "KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak. Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik" dedi.

Piyasaları tedirgin edecek bir adım atmayacaklarını ifade eden Şimşek, "Şu an itibarıyla borsaya ya da başka bir alana yönelik piyasayı bozacak herhangi bir vergi düzenlemesi gündemimizde değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise enflasyonun yanı sıra finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları ve yükümlülükleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Bakan Şimşek: Kredi kartları için sonuçlandırdığımız bir çalışma yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:28
İsrail ordusu, 2 gün içinde Gazze'de insani yardım almaya çalışan 127 Filistinliyi öldürdü
11:27
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 30 bin 534'e yükseldi
11:26
Fındık ihracatı 1,2 milyar doları aştı
11:26
Yapay zeka insan gücünün yerini almaya başladı
11:25
Türk lirasıyla dış ticaret 210 milyar liraya yaklaştı
11:19
Türk savunma sanayii 39 firmayla DIMDEX 2024'te yerini aldı
Gazze Şeridi'nin kuzeyine uçaklarla insani yardım bırakıldı
Gazze Şeridi'nin kuzeyine uçaklarla insani yardım bırakıldı
FOTO FOKUS
Türk şirket, havadan karbonu ayrıştırdı
Türk şirket, havadan karbonu ayrıştırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ