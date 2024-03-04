Bakan Şimşek: Kredi kartları için sonuçlandırdığımız bir çalışma yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek'in, açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Vergi konusunda sürpriz yok. Orta vadeli programda ne yazıyorsa onu uygulayacağız. Vergi istisnaları gözden geçireceğiz ama KDV oranlarında artış olmayacak, kurumlar vergisinde artış olmayacak. MTV'de düzenlemeyi aklımızdan bile geçirmedik. Vatandaşa da piyasalara da iş alemine de sürpriz yapmayacağız.

Maliye politikasında enflasyonu yükseltecek bir adım atmayacağız.

Şu an itibarıyla ne borsaya ne de başka bir alana piyasayı bozacak herhangi bir vergi düzenlemesi gündemimizde değil.

Kredi kartı düzenlemesi

Önemli olan bankaların kurallara uyması, limit belirlerken gerçekçi beyana dayalı olması ve limitlerin bütünlük arz etmesi. Sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Sürpriz yapmadan piyasaları bozmadan çalışacağız. Uluslararsı normlar ne gerektiriyorsa onu yapmaya çalışacağız.