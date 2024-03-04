Çok Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 04.03.2024 09:59

Bakan Şimşek: Kredi kartları için sonuçlandırdığımız bir çalışma yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartlarına ilişkin, "Önemli olan bankaların kurallara uyması, limit belirlerken gerçekçi beyana dayalı olması ve limitlerin bütünlük arz etmesi. Sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Sürpriz yapmadan piyasaları bozmadan çalışacağız" dedi.

Bakan Şimşek: Kredi kartları için sonuçlandırdığımız bir çalışma yok
[Fotograf: AA]

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek'in, açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Vergi konusunda sürpriz yok. Orta vadeli programda ne yazıyorsa onu uygulayacağız. Vergi istisnaları gözden geçireceğiz ama KDV oranlarında artış olmayacak, kurumlar vergisinde artış olmayacak. MTV'de düzenlemeyi aklımızdan bile geçirmedik. Vatandaşa da piyasalara da iş alemine de sürpriz yapmayacağız.

Maliye politikasında enflasyonu yükseltecek bir adım atmayacağız.

Şu an itibarıyla ne borsaya ne de başka bir alana piyasayı bozacak herhangi bir vergi düzenlemesi gündemimizde değil.

Kredi kartı düzenlemesi

Önemli olan bankaların kurallara uyması, limit belirlerken gerçekçi beyana dayalı olması ve limitlerin bütünlük arz etmesi. Sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Sürpriz yapmadan piyasaları bozmadan çalışacağız. Uluslararsı normlar ne gerektiriyorsa onu yapmaya çalışacağız.

ETİKETLER
Bankacılık Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
Sıradaki Haber
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:32
Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda susuzluk had safhada
11:33
Özgür Özel: Parti gurubunun yarısı kadın, yarısı erkek olacak
11:28
İsrail ordusu, 2 gün içinde Gazze'de insani yardım almaya çalışan 127 Filistinliyi öldürdü
11:27
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 30 bin 534'e yükseldi
11:26
Fındık ihracatı 1,2 milyar doları aştı
11:26
Yapay zeka insan gücünün yerini almaya başladı
Gazze Şeridi'nin kuzeyine uçaklarla insani yardım bırakıldı
Gazze Şeridi'nin kuzeyine uçaklarla insani yardım bırakıldı
FOTO FOKUS
Türk şirket, havadan karbonu ayrıştırdı
Türk şirket, havadan karbonu ayrıştırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ