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Ekonomi
AA 20.05.2024 10:00

Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,16 yükselişle rekor seviye olan 10.660,80 puandan başladı.

Borsa haftaya rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,22 puan ve yüzde 0,16 artarak 10.660,80 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 ve holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,49 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,44 ile menkul kıymetler ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 3,14 yükselişle 10.643,58 puana çıkarak günü rekor kapanışla tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin artmasıyla haftaya pozitif bir seyirle başlarken, bu hafta yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise uluslararası yatırım pozisyonu ve yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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