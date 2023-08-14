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Ekonomi
AA 14.08.2023 10:02

Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,05 yükselişle rekor seviye olan 7.795,01 puandan başladı.

Borsa haftaya rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 80,64 puan artışla ve yüzde 1,05 değer kazanarak 7.795,01 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,01 ve holding endeksi yüzde 1,04 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 2,21 ile inşaat oldu.

Cuma günü alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,67 değer kazancıyla günü 7.714,38 puandan tamamlarken kapanış rekor kırdı.

Küresel piyasalar, dünya genelinde devam eden enflasyon ve resesyon endişeleriyle haftaya negatif bir seyirle başlarken, hafta boyunca takip edilecek yoğun makroekonomik veri gündeminin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Fed tekrar faiz artırabilir

Pasifik okyanusunun iki yakasında yer alan dünyanın en büyük ekonomileri ABD ve Çin'in ekonomik gidişatına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

ABD'de açıklanan veriler dolayısıyla enflasyonla mücadelede ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir faiz artışına daha gidebileceği ihtimali bulunurken, Çin'deki deflasyonist süreçle birlikte gayrimenkul sektöründe büyük oyuncuların temerrüde düşme olasılığı risk algısının artmasına neden oluyor.

Analistler, bugün dünya genelinde veri gündeminin sakin olduğunu aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.700 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

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