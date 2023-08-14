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Ekonomi
AA 14.08.2023 09:15

TCDD'ye 42 işçi alınacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Gar Müdürlüğü'ne 42 işçi alımı gerçekleştirilecek.

TCDD'ye 42 işçi alınacak
[Fotoğraf: Depo Photos]

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurumun İstanbul Havalimanı Gar Müdürlüğü'ne 42 istasyon operasyon işçisi alınacak.

İşçi alımına ilişkin talepler Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) internet sitesinde 18 Ağustos tarihine kadar yayınlanacak.

İlana başvuracak adaylarda aranan şartlar, TCDD'nin internet sitesinde (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yer alacak.

Öte yandan, TCDD'nin Kayseri, Mersin, Afyonkarahisar, İstanbul ve Kocaeli il sınırlarında bulunan iş yerlerinde kaynakçı olarak çalıştırılmak üzere 5 eski hükümlü işçi alınacak.

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