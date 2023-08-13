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Güncel
AA 13.08.2023 16:49

İran'ın günlük petrol ihracatı 1,4 milyon varili geçti

İran Bütçe Programı Başkanı Davut Menzur, ülkesinin günlük petrol ihracatının 1,4 milyon varili geçtiğini söyledi.

İran'ın günlük petrol ihracatı 1,4 milyon varili geçti
[Fotograf: Reuters]

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Menzur, İran Meclisindeki bütçe düzenleme toplantısında, ülkenin petrol ihracatına ilişkin bilgi verdi.

Menzur, "2023 yılı bütçe programına göre hükümetin günlük petrol ihracat hedefi 1,4 milyon varildi. Bu rakam aşıldı." dedi.

İranlı yetkili, fazladan petrol ihracatı için Meclisin onayını talep etti.

ABD, 2018 yılında Başkan Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımları artırmış, petrol satışını da sınırlandırmıştı.

İran Petrol Bakanlığının istatistiklerine göre, ABD nükleer anlaşmadan ayrılmadan önce Nisan 2018'de günlük 3,8 milyon varil ham petrol ve kondensat üretimi yapan Tahran, bu miktarın 2,8 milyon varilini ihraç ediyordu.

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