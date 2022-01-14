Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,70 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak 2.071,35 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 artarken, holding endeksi yüzde 0,04 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,35'le madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,25'le turizm oldu.

Dün yüzde 0,31 değer kazanarak yükseliş eğilimini üst üste dokuzuncu işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi günü 2.070,65 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen para politikası sonrası küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.