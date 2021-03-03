Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 13:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,39 değer kazanarak 1.550,12 puana yükseldi.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,30 puan artışla 1.550,12 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 14,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,95, holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,04 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,05 ile spor oldu.
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