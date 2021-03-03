Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
YEKA GES-3 yarışmasının kuralları belli oldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 8-12 Mart tarihlerinde başvuruların alınacağı YEKA GES-3 yarışması için her firmadan tek yetkili kabul edileceğini duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, YEKA GES-3 (güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları) yarışmasının kurallarını açıkladı.
Başvurular sırasında bakanlık kampüsünde ve evrak kabul salonunda maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilecek. HES kodu kampüse giriş esnasında hazır bulundurulacak.
Son başvuru 12 Mart
Başvurular, salonda bulunan görevlilerin yönlendirmesiyle, koşullara uygun ve yarışma takvime göre kabul edilecek. Bunun haricinde gelen başvurular geçersiz sayılacak. Başvurular, 8-12 Mart tarihlerinde yapılacak.
YEKA GES-3 başvuruları için her firmadan tek yetkiliye müsaade edilecek.
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