Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, YEKA GES-3 (güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları) yarışmasının kurallarını açıkladı.

Başvurular sırasında bakanlık kampüsünde ve evrak kabul salonunda maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilecek. HES kodu kampüse giriş esnasında hazır bulundurulacak.

Son başvuru 12 Mart

Başvurular, salonda bulunan görevlilerin yönlendirmesiyle, koşullara uygun ve yarışma takvime göre kabul edilecek. Bunun haricinde gelen başvurular geçersiz sayılacak. Başvurular, 8-12 Mart tarihlerinde yapılacak.

YEKA GES-3 başvuruları için her firmadan tek yetkiliye müsaade edilecek.