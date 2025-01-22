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Ekonomi
AA 22.01.2025 18:25

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kazanarak 10.105,37 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 105,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 92,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,78, holding endeksi yüzde 1,27 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,83 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,76 ile gıda içecek oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın uygulayacağını ifade ettiği ticari tarifelerin ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretlerinin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Japonya'da dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.150 ve 10.200 seviyesinin direnç, 9.950 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

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