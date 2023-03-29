Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 18:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,74 değer kazanarak günü 4.943,18 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 131,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 56,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 3,81 ve holding endeksi yüzde 2,81 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,16 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,68 ile elektrik oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla risk iştahının arttığını belirtti.
Etiketler: Borsa İstanbul
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