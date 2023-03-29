BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 131,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 56,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,81 ve holding endeksi yüzde 2,81 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,16 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,68 ile elektrik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla risk iştahının arttığını belirtti.