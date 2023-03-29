Togg'dan yapılan açıklamada, T10X ön sipariş sürecinin Trumore uygulaması ve resmi web sitesi "togg.com.tr" üzerinden gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Togg Care/Kullanıcı İlgi Merkezi'nin de bilgi almak isteyen vatandaşlar için çözüm noktası olduğu kaydedilen açıklamada, bu resmi kanallar dışında sipariş süreciyle ilgili yürütülen hiçbir faaliyetin olmadığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Vatandaşlarımızı telefonla ya da mesajlaşma servislerini kullanarak arayıp, ek kontenjan, indirim, çekilişsiz sipariş gibi asılsız yalanlarla kandırmaya çalışan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız. Bundan sonraki süreçte de bu tür dolandırıcılık girişimlerini yakından takip etmeye devam edeceğiz."