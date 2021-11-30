BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,86 puan artarken toplam işlem hacmi 35,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,14 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 6,96 ile spor oldu.