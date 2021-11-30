Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 18:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa günü yükselişle tamamladı
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,05 değer kazanarak günü 1.809,65 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,86 puan artarken toplam işlem hacmi 35,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,14 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 6,96 ile spor oldu.
Etiketler: Borsa İstanbul
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