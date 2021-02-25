Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 18:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa günü yükselişle tamamladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,35 değer kazanarak günü 1.488,21 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 32,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,48 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,12 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 4,18 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
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