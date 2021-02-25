BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 32,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,48 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,12 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 4,18 ile finansal kiralama, faktoring oldu.