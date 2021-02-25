Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuveyt'in bütçe açığı 10 ayda 18 milyar dolara çıktı
[Fotoğraf: AA]
Salgın ve petrol gelirlerindeki düşüşün etkisiyle Kuveyt'te bütçe açığının 5,41 milyar dinar (yaklaşık 18 milyar dolar) olduğu açıklandı.
Kuveyt Maliye Bakanlığının yayımladığı aylık raporda, koronavirüs salgını ve petrol fiyatlarının düşmesinden bütçe gelirlerinin önemli ölçüde olumsuz etkilendiği belirtildi.
Raporda, 2020-2021 mali yılına ait 10 aylık dönemde bütçe açığının 5,41 milyar dinara çıktığı aktarıldı.
Bakanlık daha önce mali yılın ilk 6 ayında 1,92 milyar dinar (6,32 milyar dolar) bütçe açığı verildiğini açıklamıştı.
Kuveyt'te mali yıl, bütçe kanununa göre 1 Nisan'da başlayıp sonraki yıl 31 Mart'ta sona eriyor.
Etiketler: Petrol Koronavirüs
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