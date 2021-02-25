Kuveyt Maliye Bakanlığının yayımladığı aylık raporda, koronavirüs salgını ve petrol fiyatlarının düşmesinden bütçe gelirlerinin önemli ölçüde olumsuz etkilendiği belirtildi.

Raporda, 2020-2021 mali yılına ait 10 aylık dönemde bütçe açığının 5,41 milyar dinara çıktığı aktarıldı.

Bakanlık daha önce mali yılın ilk 6 ayında 1,92 milyar dinar (6,32 milyar dolar) bütçe açığı verildiğini açıklamıştı.

Kuveyt'te mali yıl, bütçe kanununa göre 1 Nisan'da başlayıp sonraki yıl 31 Mart'ta sona eriyor.