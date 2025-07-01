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Ekonomi
AA 01.07.2025 10:05

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 yükselişle 9.972,96 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı
[Fotograf: AA]

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 5,78 değer kazanarak 11 Mayıs 2023'ten bu yana en hızlı günlük yükselişini gerçekleştirirken, günü 9.948,51 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,45 puan ve yüzde 0,25 artışla 9.972,96 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,99 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,19 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izlenirken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) düzenlediği ECB Merkez Bankacılığı Forumu'na çevrildi.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.900 ve 9.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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