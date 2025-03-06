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Ekonomi
AA 06.03.2025 10:01

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,80 yükselişle 10.269,90 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 81,05 puan ve yüzde 0,80 artışla 10.269,90 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,75 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,21 ile orman kağıt basım oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,94 değer kazanarak 10.188,85 puandan tamamladı.

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Küresel piyasalarda, ABD'nin tarife adımları sonrası gerilimi hafifleten muafiyet açıklamalarının etkisiyle pozitif bir seyir izlenirken, yurt içinde gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylarda uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.450 puanın direnç, 10.200 ve 10.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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