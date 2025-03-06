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Ekonomi
AA 06.03.2025 09:58

Altının gramı 3 bin 423 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 3 bin 423 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 5 bin 710 liradan, Cumhuriyet altını ise 22 bin 730 liradan satılıyor.

Altının gramı 3 bin 423 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazanarak 3 bin 422 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 3 bin 423 lira düzeyinde bulunuyor.

Çeyrek altın 5 bin 710 liradan satılıyor

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 710 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 730 liradan satılırken, altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybederek 2 bin 920 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin tarife adımları sonrası gerilimi hafifleten muafiyet açıklamalarının etkisiyle varlık fiyatlarında pozitif bir seyir izlenirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticari alanda izlediği korumacı tutumun küresel ekonomi üzerindeki etkileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Kanada ve Meksika'dan ithal ettiği mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulamaya başlayan ABD yönetimi, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamında ülkeye gelen otomobillere bir aylık muafiyet tanınacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın başka muafiyet taleplerini dinlemeye de açık olduğunu ifade etti.

Bu gelişmelerin ardından, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 6 baz puan yükselişle yüzde 4,33 seviyesinde, dolar endeksi ise yüzde 1,3 düşüşle 104,4 seviyesinde dengelendi.

Analistler, Trump yönetiminin bu adımının, daha fazla tarife muafiyetinin müzakere edilebileceğine yönelik bir işaret olarak yorumlandığını belirtti.

Öte yandan, yurt içinde gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında TCMB'nin, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 900 dolar seviyesinin destek, 2 bin 940 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

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