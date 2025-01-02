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Ekonomi
AA 02.01.2025 10:07

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 yükselişle 9.858,10 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,54 puan ve yüzde 0,28 artışla 9.858,10 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,74, holding endeksi yüzde 0,35 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran banka olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,01 ile gıda içecek oldu.

Yurt içinde salı günü satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kaybederek 9.830,56 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak yeni yönetimin atacağı adımlar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına ilişkin belirsizliklerle yılın ilk işlem gününde negatif bir seyir izleniyor.

Öte yandan, 6 Şubat depremleri sonrasında getirilen açığa satış yasağı bugün, BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları ile sınırlı olarak kaldırılacak.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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