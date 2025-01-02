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Ekonomi
AA 02.01.2025 08:57

Temerrüt faiz oranı yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 53,25'e çıkardı.

Temerrüt faiz oranı yükseltildi

TCMB tarafından "Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bu kapsamda mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı, yıllık yüzde 53,25'e yükseltildi. Söz konusu oran 2024 yılı başında yüzde 48 olarak belirlenmişti.

Öte yandan, alacak tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 1475 liraya çıkarıldı. Bu tutar geçen sene 1310 lira olarak tespit edilmişti.

Söz konusu kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 1530'uncu maddesi uyarınca alındı.

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