Ticaret Bakanlığı'ndan bir haftada 23,7 milyon lira ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamada, asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte vatandaşların fahiş fiyat artışları ve haksız kazanç sağlamaya yönelik filli durumlardan dolayı mağduriyet yaşamaması amacıyla yılbaşı öncesinde denetimlerin 81 ilde yoğun şekilde yapıldığı aktarıldı.

Bu kapsamda geçen yıl 25 Aralık-31 Aralık döneminde gerçekleştirilen market denetimlerinde 5 bin 846 işletmenin incelendiği belirtilen açıklamada, "Çalışmalar kapsamında 577 bin 672 ürün denetlenirken 6 bin 662 üründe ihlal tespit edildi ve 13 milyon 838 bin 753 lira cezai işlem uygulandı. Bunların yanında 3 bin 479 firma hakkında haksız fiyat artışı araştırma süreci başlatıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, market denetimlerine ilişkin de bilgi verilerek, şunlar kaydedildi:

"Market denetimlerinde İstanbul, 797 işletmeyle ilk sırada yer alırken, bu ili 436'yla Ankara ve 411'le Antalya takip etti. En yüksek sayıda ürün denetimi yapılan illerimiz ise sırasıyla 154 bin 922 ürünle Ankara, 93 bin 603 ürünle Antalya ve 73 bin 31 ürünle İstanbul oldu. En yüksek sayıda ihlal tespit edilen il ise 2 bin 932 ihlalle İstanbul olarak kayıtlara geçti. Bu ili 1806'yla Ankara ve 506 ihlal tespitiyle Elazığ takip etti. Uygulanan cezai işleme göre İstanbul'da 6 milyon 450 bin 400 lira idari para cezası uygulanırken, bu ili sırasıyla 3 milyon 973 bin 200 lirayla Ankara ve 266 bin 200 lirayla Bursa takip etti."

81 ilde 4 bin 779 işletmede 285 bin 499 ürün denetlendi

Denetimlerde hakkında haksız fiyat araştırması süreci başlatılan marketlerin en yoğun olduğu illerin 795'le İstanbul, 436'yla Ankara ve 136'yla İzmir olduğu bildirilen açıklamada, 30-31 Aralık 2024 tarihlerinde kafe, restoran denetimlerimi kapsamında ise 81 ilde 4 bin 779 işletmede 285 bin 499 ürünün denetlendiği ifade edildi.

Açıklamada, 4 bin 551 ihlal tespiti neticesinde 9 milyon 897 bin 148 lira cezai işlem uygulandığı ve 735 işletme hakkında haksız fiyat artışı araştırması süreci başlatıldığı belirtildi.

Bakanlığın gerçekleştirdiği denetimlerde geçen yılın son 7 gününde yaklaşık 23,7 milyon lira ceza uygulandığı aktarılan açıklamada, kafe, restoran denetimleri kapsamında en çok işletmeye gidilen illerin 934'le İstanbul, 496'yla Ankara ve 270'le Antalya olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, en yüksek sayıda ürün denetimi yapılan illerin ise 92 bin 13'le İstanbul, 43 bin 381'le Ankara ve 21 bin 53'le Antalya olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denetimler neticesinde İstanbul'da 2 bin 829, Ankara'da 455 ve Bursa'da 282 ihlal tespit edilmiştir. Kafe, restoran denetimleri uygulanan cezai işleme göre değerlendirilirse, ilk üç ilimiz sırasıyla İstanbul, Ankara ve Bursa oldu. Uygulanan cezai işlem miktarları da 6 milyon 223 bin 800 lira, 1 milyon 1000 lira ve 620 bin 400 lira olarak sıralandı. Bunun yanında İstanbul'da 133, Kocaeli'de 69 ve İzmir'de 48 işletme hakkında haksız fiyat araştırması süreci başlatılmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın refahını etkileyecek hiçbir eylem ve fiile izin verilmeyerek, fahiş fiyat ve haksız kazançla mücadelemiz 2025 yılında da tüm hassasiyetiyle devam edecektir."