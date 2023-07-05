Açık 31.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 05.07.2023 10:01

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 yükselişle 6.026,12 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,21 puan artışla ve yüzde 0,37 değer kazanarak 6.026,12 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,28 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,60 ile ticaret oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,19 değer kaybıyla günü 6.003,90 puandan tamamladı. Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu ise 6.076,72 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde artan resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takviminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Varlık fiyatlarında oynaklık artabilir

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin Banka'nın gelecek dönem para politikasına yönelik soru işaretlerini azaltabileceğini aktaran analistler, varlık fiyatlarında da oynaklığı artıracağının tahmin edildiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de Fed toplantı tutanaklarının yanı sıra mayıs ayı fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.100 ve 6.250 seviyelerinin direnç, 5.900 ve 5.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa İstanbul Borsa
Sıradaki Haber
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:21
Fransa'da protestolarda tahrip edilen yapıların yeniden inşası için acil yasa çıkarılacak
11:20
Müşterilerin kan grubu bilgisini kayıt altına alan spor salonuna ceza
11:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e tebrik
11:16
Türkiye'de geçtiğimiz yıl 98 ton 448 kilo uyuşturucu ele geçirildi
11:03
Bodrum'da 2 bin 199 şişe sahte içki ele geçirildi
11:02
Dünyada sıcaklık 4 Temmuz'da yeniden rekor kırdı
Türkiye'nin 90 yıllık "bitki hafızası" Ankara Üniversitesinde koruma altında
Türkiye'nin 90 yıllık "bitki hafızası" Ankara Üniversitesinde koruma altında
FOTO FOKUS
Çekmeköy'de binadaki patlama anı kamerada
Çekmeköy'de binadaki patlama anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ