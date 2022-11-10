Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,80 puan ve yüzde 0,16 değer kazanarak 4.367,76 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,44 artarken, holding endeksleri yüzde 0,25 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile elektrik, en çok kaybettiren yüzde 0,45 ile metal eşya, makina oldu.

BIST 100 endeksi, dün 4.426,62 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından gelen kar satışlarıyla kazançlarını geri verse de kapanış rekorunu yüzde 0,02 geliştirerek 4.360,96 puana taşıdı.

Analistler, kripto para piyasasına yönelik endişeler, Çin'de artan vaka sayıları ve ABD'de ara Kongre seçimine ilişkin belirsizlikle küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyrettiğini ifade etti.