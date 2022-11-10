ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 900 bin varil artarak 440 milyon 800 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 100 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 3 milyon 600 bin varil azalışla 396 milyon 200 bin varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 900 bin varil azalışla 205 milyon 700 bin varil oldu.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 249 bin varil artışla 6 milyon 454 bin varile yükselirken, ihracatı günlük ortalama 404 bin varil azalışla 3 milyon 521 bin varile geriledi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 29 Ekim-4 Kasım haftasında 200 bin varil artarak 12 milyon 546 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Kasım 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 830 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 310 bin varil olması bekleniyor.