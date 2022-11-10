Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 02:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da hafif ticari araç dereye devrildi: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Erhan Öztürk'ün kullandığı hafif ticari araç, Yeniharmandalı yolunda kontrolden çıkarak dereye devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Öztürk ile araçtaki Niyazi Yıldız Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Öztürk'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Manisa
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