Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 20:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
[Fotograf: İHA]
Aydın'ın Efeler ilçesinde 4 otomobilin karışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Aydın-İzmir Karayolu üzeri Kızılcaköy Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde 4 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı.
Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırırdı.
Kaza nedeniyle yavaşlayan trafik de, otomobillerin çekici ile olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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