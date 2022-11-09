Hurun Araştırma Enstitüsünün yayımladığı "Çin Zenginler Listesi"nde Cong, 455 milyar yuan ( 62,73 milyar dolar) servetiyle listede ilk sırada yer aldı.

Cong, 2020'de, Çinli internet şirketi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'yı geride bırakarak ilk kez listenin tepesine yerleşmişti.

68 yaşındaki Cong'un serveti geçen yıla göre yüzde 11 artış gösterdi.

TikTok'un ve Çin'deki muadili Douyin'i bünyesinde barındıran internet şirketi Bytedance'in kurucusu Cang Yiming, 245 milyar yuan (33,78 milyar dolar) servetiyle ikinci sırada yer aldı. 39 yaşındaki Cang'ın serveti geçen yıla göre yüzde 28 azalmasına rağmen sıralamadaki yerini kurudu.

Elektrikli araçlar ve enerji depolama sistemleri için lityum-iyon bataryalar üreten CATL'ın kurucusu Zıng Yuçun, 230 milyar dolarlık servetiyle listede üçüncü sırada yer buldu. 54 yaşındaki Zıng'ın servesti de geçen yıla göre yüzde 28 azaldı.

Son 24 yıldaki en büyük düşüş

Şahsi serveti 5 milyar yuanı (yaklaşık 700 milyon dolar) aşan kişilerin yer aldığı listede bu yıl 1305 kişi yer alırken, geçen yılki listeden 293 isim eksildi, yerlerine 133 yeni isim eklendi.

Bu yıl ve geçen yıl listede yer alan 411 ismin servetleri artarken, 1187 girişimcinin serveti azaldı veya sabit kaldı.

Hurun Enstitüsünün Başkanı ve raporun baş araştırmacısı Rupert Hoogewerf, bu yıl listenin hem kişi sayısı hem de toplam servet bakımından son 24 yıldaki en büyük düşüşe tanıklık ettiğine dikkati çekti.

Hoogewerf, küresel ekonomik durgunluğun, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, teknoloji hisselerindeki düşüşün ve COVID-19 sonrası ekonomik toparlanmanın yavaşlamasının düşüşte etkili olduğu yorumunu yaptı.