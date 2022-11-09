Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği Herson'un Rusya yanlısı sözde Vali Yardımcısı Kirill Stremousov geçridiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Herson Vali Vekili Vladimir Saldo yaptığı açıklamada, Stremousov'un öldüğünü doğrulayarak, "Kirill Stremousov'un bugün hayatını kaybettiğini duyurmak benim için çok zor. Herson bölgesi sınırları içerisinde hareket halindeki bir aracın kaza yapması sonucu öldü. 5 çocuğu vardı ve 6. çocuğunu bekliyordu. Elbette hepsiyle ilgileneceğiz ama Kirill Stremousov geri gelmeyecek" dedi.

Kazanın nasıl meydana geldiğine dair henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

Kırım Gönüllüleri Sivil Toplum Örgütü Başkanı Valeriya Petrusevi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herson Vali Yardımcısı Kirill Stremousov öldü. Bilgi net, şahsen biliyorum. Araba kazası. Ayrıntılar daha sonra" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Herson bölgesi önce Rus askerleri tarafından kontrol altına alınmış daha sonra Herson dahil 4 bölgede yapılan sözde halk referandumu ile Rusya topraklarına katılmıştı.

Ukrayna vatandaşı olan Stremousov, 28 Eylül'de resmen Rus vatandaşlığına geçmişti.