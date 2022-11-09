Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 19:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de ormanlık alanda yangın
[Fotograf: AA]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çalışkanlar Mahallesi'nde ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Bandırma Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, 5 araç ve 11 personelle müdahale ettikleri yangını büyümeden söndürdü.
Bir kaplumbağa yavrusu da itfaiye ekipleri tarafından yangından kurtarılarak, doğal ortamına bırakıldı.
Etiketler: Orman Yangını Balıkesir
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