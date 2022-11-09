Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 18:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
2022 asgari ücret ne kadar? Brüt asgari ücret ne kadar?
Asgari ücrete temmuz ayında gelen ara zam sonrası asgari ücret tablosu da belli oldu. Asgari ücret ne kadar oldu? Yeni asgari ücret 5 bin 500 lira olarak belirlendi. Asgari ücret 2022 temmuz zammı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Ofisi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile birlikte 2022 yılı temmuz ayı sonrası için geçerli olacak asgari ücreti açıklamıştı.
Asgari ücret ne kadar?
[Grafik: Şeyma Özkaynak/ TRT Haber]
Temmuz ayı itibarıyla asgari ücrete yüzde 30 oranında ara artış yapıldı.
Buna göre yeni asgari ücret net 5 bin 500 liraya yükseldi.
Brüt asgari ücret ise 6 bin 471 lira oldu.
Asgari ücretli bir çalışanın iş verene maliyeti ise 5 puan prim teşviği ile 7 bin 603 lira.
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