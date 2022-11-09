Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Ofisi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile birlikte 2022 yılı temmuz ayı sonrası için geçerli olacak asgari ücreti açıklamıştı.

Asgari ücret ne kadar?

[Grafik: Şeyma Özkaynak/ TRT Haber]

Temmuz ayı itibarıyla asgari ücrete yüzde 30 oranında ara artış yapıldı.

Buna göre yeni asgari ücret net 5 bin 500 liraya yükseldi.

Brüt asgari ücret ise 6 bin 471 lira oldu.

Asgari ücretli bir çalışanın iş verene maliyeti ise 5 puan prim teşviği ile 7 bin 603 lira.