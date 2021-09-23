Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,82 puan ve yüzde 0,13 artarak 1.409,28 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,83 ile sigortacılık, en fazla kaybettiren yüzde 0,12 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,58 artışla 1.407,46 puandan tamamladı.