Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 19:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
BIST 100 rekor tazeledi
[Fotoğraf: Arşiv]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,22 kazançla 1.880,06 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,66 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,05 ve holding endeksi yüzde 1,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,58 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,83 ile inşaat oldu.
BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.882,61 puana, kapanış rekorunu da 1.880,06 puana taşıdı.
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