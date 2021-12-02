İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.



İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 147'sinin perakende fiyatı artarken, 16 ürünün fiyatı düştü, 79 ürünün fiyatı ise değişmedi.



Fiyatı en fazla artan ürün: sivri biber



Kasım ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan sivri biber, yüzde 28,67 artış ile fiyatı en fazla artan ürün oldu.



Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler

Konut harcamaları grubunda yüzde 25,73 ile tüp gaz, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 24,81 ile maç giriş bileti, diğer harcamalar grubundan yüzde 23,80 ile mahkeme ve avukatlık hizmet ücreti, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 17,31 ile porselen mutfak eşyası, gıda harcamaları grubundan yüzde 15,96 ile patlıcan, ulaştırma ve haberleşme grubundan yüzde 14,85 ile benzin.



Kasımda kıvırcık salata yüzde 25,66 ucuzladı



Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan kıvırcık salata, yüzde 25,66 gerileyerek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.



Fiyatı düşen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 18,08 ile limon, yüzde 15,45 ile pırasa, yüzde 14,99 ile ıspanak, yüzde 13,89 ayva ve yüzde 7,22 muz oldu.