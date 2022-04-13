Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
BIST 100 endeksi güne rekorla başladı
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,77 artarak 2.482,66 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden güne başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,90 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak 2.482,66 puana yükseldi. Endeks böyle tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 1,01 ve holding endeksi yüzde 0,81 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,67'yle madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,83'le inşaat oldu.
BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,60 artışla 2.463,76 puana çıkarak kapanış rekorunu kırdı.
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