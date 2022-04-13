Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,90 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak 2.482,66 puana yükseldi. Endeks böyle tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,01 ve holding endeksi yüzde 0,81 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,67'yle madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,83'le inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,60 artışla 2.463,76 puana çıkarak kapanış rekorunu kırdı.