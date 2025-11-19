Duman 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 19.11.2025 10:01

BIST 100 endeksi güne 10.772,04 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 yükselişle 10.772,04 puandan başladı.

BIST 100 endeksi güne 10.772,04 puandan başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 10.728,60 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,44 puan ve yüzde 0,40 artışla 10.772,04 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi yüzde 0,17 arttı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,63 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,50 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması ve teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin oluşturduğu satış baskısı sürerken, bugün açıklanacak Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklar ile Nvidia'nın bugün açıklanması beklenen finansal sonuçları yatırımcı kararlarını yönlendirecek.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesinde enflasyon ve cari işlemler dengesi, ABD'de dış ticaret dengesi ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Orman Genel Müdürlüğüne 496 personel alımı için başvuru süreci başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:41
Polisler için zorunlu 2. şark kaldırılıyor
10:35
Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava etkili oldu
10:32
ABD'den Ukrayna'ya 105 milyon dolarlık Patriot destek paketi satışına onay
10:20
WSJ: Pentagon'dan bir heyet, barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için Ukrayna'ya gönderildi
10:42
Sokak lezzetleri mercek altına alınıyor
10:12
Brent petrolün varili 64,30 dolardan işlem görüyor
Yağışlar nedeniyle çadırlarını su basan bazı Filistinliler Han Yunus'ta bir okula sığındı
Yağışlar nedeniyle çadırlarını su basan bazı Filistinliler Han Yunus'ta bir okula sığındı
FOTO FOKUS
Japonya'da büyük yangın: 170'ten fazla bina hasar gördü
Japonya'da büyük yangın: 170'ten fazla bina hasar gördü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ