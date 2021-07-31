Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türk bisikletleri özellikle Avrupa ülkelerinden talep görüyor. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 37,2 milyon dolar olan bisiklet ihracatı, bu yılın aynı döneminde 70 milyon dolara çıktı. İhracattaki artış oranı yüzde 88 oldu.

En çok ihracat Almanya'ya

Türkiye'den 92 ülkeye bisiklet ihraç edildi. Almanya 10,2 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 9,8 milyon dolarla Finlandiya, 9,3 milyon dolarla Fransa izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, karbon salımını azaltmak isteyenlerin bisiklet kullanımına yöneldiğini belirtti.

Bisikletin artık hobi amaçlı kullanılmadığını, ulaşım aracı olarak nitelendirildiğini vurgulayan Eskinazi, Türkiye'nin bisiklet ihracatının yüzde 70'inin Ege Bölgesi'nden yapıldığı bilgisini paylaştı.