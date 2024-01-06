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Ekonomi
AA 06.01.2024 12:46

Bireysel sulamada hibe limiti 3 milyon liraya çıkarıldı

Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında, hibeye esas proje üst limiti 1 milyon liradan 3 milyon liraya çıkarıldı.

Bireysel sulamada hibe limiti 3 milyon liraya çıkarıldı
[Fotograf: AA]

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Tebliğde yapılan değişiklikle, bireysel sulama sistemlerinde hibeye esas proje üst limiti 1 milyon liradan 3 milyon liraya çıkarıldı. Bu yıla ilişkin hibe programı için 9 Ocak'tan itibaren 45 gün içinde uygulama rehberi doğrultusunda başvurular alınacak.

Düzenlemeyle tarımda kullanılan suyun etkin kullanımını sağlayan, modern basınçlı sulama sistemlerine yönelik başvurunun artması amaçlanıyor.

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