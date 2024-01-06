Puslu 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 06.01.2024 12:43

Türkiye'nin domates ihracatı 2023'te yüzde 42 arttı

Türkiye'den 2023'te yapılan domates ihracatı, 2022 yılına göre yüzde 42,8 artarak 538 milyon 724 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin domates ihracatı 2023'te yüzde 42 arttı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre, Türkiye'den 2022'de 54 ülkeye yapılan domates ihracatından 377 milyon 198 bin dolar gelir sağlandı.

2023 yılında ise ihracat, bir önceki senenin rakamlarını yüzde 42,8 aşarak 538 milyon 724 bin dolar oldu.

Bu dönemde Romanya, Ukrayna, Polonya, Almanya, Bulgaristan, Hollanda, Birleşik Krallık, Seyşel Adaları, Rusya, Danimarka, İspanya, Azerbaycan, İtalya, Katar, Kazakistan, Estonya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 52 ülkeye 588 bin 418 ton domates ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en çok domates ihracatı yaptığı ülkelerin başında Romanya yer aldı. Türkiye, Romanya'ya geçen yıl 91 milyon 983 bin dolarlık domates sattı. Romanya'yı 64 milyon 666 bin dolarla Ukrayna, 56 milyon 659 bin dolarla Polonya, 53 milyon 987 bin dolarla Almanya, 40 milyon 603 bin dolar ve 39 milyon 585 bin dolarla Rusya izledi.

"Mutluluk veren bir gelişme"

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı Halil Pekdemir, AA muhabirine, 2023 yılındaki domates ihracatında yaşanan büyük artışın sevindirici olduğunu söyledi.

Domates ihracatında 2022 yılına göre yüzde 42,8 artmasında yeni pazarlara açılmanın etkisinin büyük olduğunu aktaran Pekdemir, "Türkiye'den 2023 yılında yapılan domates ihracatının 538 milyon 724 bin dolara yükselmesi üreticilerimiz, ihracatçılarımız ve ülke ekonomisine katkısı yönünden mutluluk veren bir gelişme. Domates pazarlarının artması, yeni seraların kurulması yönünden de girişimcilerimizi teşvik edecektir. Artan yeni yatırımlar beraberinde hem istihdama katkı hem de ülke ekonomisine kazanç sağlayacaktır." dedi.

Halil Pekdemir, hükümetin sera projelerine verdiği desteğin ihracat rakamlarına açık bir şekilde yansıdığını aktararak, yeni yılda da sürecek olan bu destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgili bakanlara teşekkür etti.

Türkiye'nin sera üretiminde Avrupa'da ilk sıraya gelme arzusunda olduklarını aktaran Pekdemir, "Seracılık sektörüne verilen destekler bizleri fazlasıyla memnun ediyor, domates ihracatında artan pazar payımızı 2024 yılında daha da ileriye taşıma hedefindeyiz. Hükümetimizce verilen desteklerle bu hedefimize doğru hızlı bir şekilde ilerliyoruz. İhracat yapılan ülkelere ve miktarlarına baktığımız zaman hem geçmiş dönemlere göre daha farklı ülkelere hem de var olan ülkelere daha yüksek miktarlarda satış yaptığımız görülüyor. 2024 yılında artacak üretimimiz ve pazar payımızla ihracat rakamlarını daha yukarılara taşıyacağımızı ve ülkemiz ekonomisine büyük katkı sunacağımıza inanıyoruz."

ETİKETLER
İhracat
Sıradaki Haber
Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:40
Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı
13:39
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 722'ye yükseldi
13:14
Kardan şehit heykelleri duygusal anlar yaşatıyor
13:01
Türkiye 31 Mart'ta sandığa gidiyor: İşte 15 soruda yerel seçim
12:56
Sivas'ta hastane inşaatında yangın
12:56
Bandrol satışları 400 milyonu aştı
Kardan şehit heykelleri duygusal anlar yaşatıyor
Kardan şehit heykelleri duygusal anlar yaşatıyor
FOTO FOKUS
ABD'den havalanan yolcu uçağının kapısı koptu
ABD'den havalanan yolcu uçağının kapısı koptu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ