Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 19 Eylül 2018'de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, Cumhurbaşkanınca belirlenen kapsam ve tutarda sabit sermaye yatırımı gerçekleştiren, üç yıl satılmaması şerhi koydurarak taşınmaz satın alan veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş taşınmazın üç yıl süreyle satılmayacağını taahhüt eden, istihdam oluşturan, mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatıran, devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın alan ve gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın alan kişilere vatandaşlık yolu açıldı.

Yönetmeliğin değiştirilmesinden bu yana geçen bir yıllık sürede 2 bin 611 yabancı yatırımcı, Türk vatandaşı oldu.

Söz konusu dönemde Türk vatandaşlığı için yapılan başvuru sayısı ise 3 bin 859'a ulaştı

Kaynak: AA