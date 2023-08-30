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Ekonomi
AA 30.08.2023 10:46

Bingöl'deki su kaynaklarına 1 milyon sazan balığı yavrusu bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Su Havzalarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Bingöl'de 7 su kaynağına eş zamanlı olarak 1 milyon sazan balığı yavrusu salındı. Projeyle biyoçeşitliliği artırarak türlerin ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Bingöl'deki su kaynaklarına 1 milyon sazan balığı yavrusu bırakıldı
[Fotograf: AA]

Aşağı Kaleköy Barajı'ndaki programda, Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ile İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır balık yavrularını suya bıraktı.

Vali Usta, burada gazetecilere, Bingöl'ün su kaynakları açısından zengin bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Bu su potansiyelini balıklandırma olarak kullanamadıklarını aktaran Usta, akarsularda nesli tükenme tehdidi altında olan ürünlerin de artırılması gerektiğini belirtti.

Proje kapsamında biyoçeşitliliği artırarak türlerin ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğini kaydeden Usta, şöyle konuştu:

"Su ürünlerinin üretimiyle ilimize istihdam sağlanması, su ürünlerinin tüketiminin artırılarak yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Bunun yanında balıkçılık yapacak vatandaşlarımızın bir gelir elde etmelerini istiyoruz. Bu amaçla 3 yıldan beri Bakanlığımızın yürüttüğü proje kapsamında ilimizde de çalışmalar yürütülmekte. 2021'de bu göletlerimize 1 milyon 173 bin, 2022'de 1 milyon 61 bin sazan bırakıldı. Bu yıl da 1 milyon sazan bırakılacak. Özlüce, Pembelik, Beyhan, yukarı ve aşağı Kaleköy, Gülbahar ve Gayt göletlerine peyderpey 1 milyon sazan bırakacağız."

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