Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi 11 bin girişimciyi destekledi

BTM Genel Müdürü Kul, BTM'nin girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla kurulduğunu ve bu zamana kadar birçok girişimciye destek sağladığını söyledi.

Kul, bugüne kadar kendilerine yapılan başvuruların sayısına ilişkin, "Kuruluşumuzdan bu yana 8 yıllık periyotta 22 bin başvuru aldık, 11 bin girişimciyi destekledik. Bu zamana kadar alınan yatırım bedeli 350 milyon doları aştı. Bu tabii ki bizim tespit edebildiğimiz. Bazı girişimcilerimiz bunu şirket sırrı olarak saklamak istiyor, bazısı ise yayınlamak istemiyor, bunlar hariç olarak söylüyorum. Bize tebliğ edilen veya bizim tespit ettiğimiz 350 milyon dolarlık gerçekleşen yatırım söz konusu. Fakat yakın zamanda ciddi bir çalışma yaparak tüm girişimlerimize dair bir rapor çıkardık. Toplam portföy değerimiz 2 milyar doları aşmış vaziyette." dedi.

"Dünyada benzeri olmayan bir yapıdayız"

BTM'nin bulunduğu konumun dünyada herhangi bir inovasyon merkezinin bulunmadığı bir pozisyonda olduğunu ifade eden Kul, "Neden böyle söylüyorum, dünyanın en büyük ikinci ticaret odasının altında kurulan bir yapıyız. Dünyada bunun benzeri bir yapı mevcut değil. Dolayısıyla bir yandan İTO'nun temsil ettiği dev bir sanayi sektörü diğer yandan ileri teknoloji geliştiren startup ekosistemi arasında köprü kuruyoruz. Bu ikisinin buluşma noktası olarak BTM'nin merkezi konumu gerçekten fark oluşturuyor." diye konuştu.

Kul, yatırımları değerlendirirken hem Türkiye'nin hem de dünyanın şartlarını iyi okuyarak doğru yatırımcıyla doğru girişimciyi eşleştirmeye çalıştıklarını ve girişimcilerin kendi iş modelinde bir sıkıntı varsa bunu onlarla birlikte hazırlayarak yatırım alacak hale getirdiklerini, bir nevi girişimciyi "pişirdiklerini" söyledi.

"Daha katma değerli alanlara kendimizi atmamız gerekiyor"

Türkiye'de melek yatırımcı kültürünün gelişmesi için biraz daha zaman olduğunu dile getiren Kul, VC'lerin (girişim sermayesi) yollarında güzel bir şekilde ilerlediğini ancak melek yatırımcıların biraz daha elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.

Önder Kul, yapay zeka, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm gibi trendlerin girişimci modellerine etkisine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Artık yapay zeka girişimlerin vazgeçilmez bir unsuru haline geldi. Bütün girişimcilerimiz muhakkak kendi iş modelleri içine yapay zekayı konumlandırıyor. Yapay zekayı entegre etmeyen girişim önümüze çok nadir çıkıyor. Dolayısıyla bunları artık tüm girişimcilerimiz kullanıyor. Bunun yanında 'DeepTech', 'FinTech' gibi dikeylerde de biz kendi girişimcilerimizi teşvik ediyoruz. Çünkü artık bizim daha katma değerli alanlara bir şekilde kendimizi atmamız gerekiyor. Dolayısıyla bizim geleceğimizi de ben açıkçası burada görüyorum."

BTM olarak uluslararası birçok enstitü ile yakın çalıştıklarını dile getiren Kul, dünyanın birçok yerinden girişimcileri her ay ağırladıklarını ve kendi girişimcilerini de hiçbir bedel almadan fuarlar vasıtasıyla yurt dışına taşıdıklarını ifade etti.

"Devletimizin verdiği teşvikler büyümeyi hızlandırıyor"

Kul, BTM'nin gelecek 5 yıllık süreçteki hedeflerine ilişkin şunları kaydetti:

"'Unicorn çıkarmak' olarak direkt söyleyebilirim. Bizim hedefimiz tabii ki girişimlerimizin başarılı olması. Biz onlardan ne bir hisse bekliyoruz ne bir bedel bekliyoruz ne de aidat alıyoruz. Onların başarısı bizim başarımız. Dolayısıyla bizim tek hedefimiz onların içinden daha fazla unicorn çıkması. Şu anda Turcorn 100'de birçok girişimimiz mevcut. Bunların sayısını artırarak onların büyümesiyle biz de büyümek istiyoruz."

İstanbul'un girişimcilik merkezi olma hususunda çok önemli yol kat ettiğini belirten Kul, "'Startup Genome' denilen uluslararası veri merkezi var. Listede Gelişmekte Olan Ekosistemler kategorisinde İstanbul üçüncü sıraya yükselmiştir. Yani sıçrama noktasında ivmesi hep çok hızlı gidiyor. Devletimizin verdiği teşvikler çok ciddi bir şekilde girişimcilerimizin önünü açıyor. Hem TÜBİTAK'ın hem KOSGEB'in destekleri girişimcilerimizin büyümesinde büyük bir fayda sağlıyor. Bu durum, ekosistemimizin büyük bir sıçrama potansiyeline sahip olduğunu ve ivmesinin çok hızlı arttığını gösteriyor." dedi.

Kul, girişimcilere yönelik şunları ifade etti:

"Genç girişimcilerin öncelikle kendi girişimlerini iyi analiz etmelerini, çözecekleri sorunu iyi tespit etmelerini, dünyadaki benzerlerini dikkatle inceleyerek rekabet analizlerini iyi yapmalarını ve iş modellerini kurgulayarak hareket etmelerini öneriyorum. Çünkü bu temel hazırlıkları yapmadığımız sürece ne yazık ki sonunda umutsuzluk ve 'başarısız oldum' hissiyatı ortaya çıkabiliyor. Bu durumları engellemek için girişimcilerimizin yolculuklarında bizler de daima yanlarında ve destek olmaya hazırız."