Kripto para üretimiyle ilgilenen kullanıcıların yaptıkları işlemler kripto para madenciliği olarak adlandırılıyor.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Levent Eraslan, dijital madencilikte madencilerin kendi bloklarını oluşturarak, bloklardan kar sağladığını söyledi.

Her bir madencinin yeni bir blok ürettiğini ve bu blokların üretiminin de şifreli aktarım işlemlerinin doğrulanması ile gerçekleştiğini belirten Erarslan, şöyle konuştu:

"Blokların içerisinde zincire ait para birimleri yer almakta. Dijital para biriminin ağındaki madencilerin daha güçlü sistemlere sahip olması o para birimini daha güvenilir hale getirmektedir. Bu sebeple madencilik ile ilgilenen kullanıcılar daha iyi özelliklere sahip ana kartlara ihtiyaç duyuluyor. Bunun sebebi ise daha yüksek işlem gücü sağlayarak hesaplama işlemlerinin daha verimli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi. Dijital paraların ve dijital madenciliğin günümüzde popülerliğinin artmasıyla daha iyi teknik ekipmanlara olan yönelim arttı, arz-talep çerçevesi içerisinde bilgisayar donanımlarının fiyatlarında bir artış gözlendi."

Fiyatlarda yüzde 70'e varan artış oldu

Edirne'de bilgisayar parçası satan esnaf Şuayp Bulur da kripto para üretimindeki donanımların bazılarının fiyatında yüzde 70'e varan artış olduğunu vurguladı.

Geçen yıl sonbahardan bu yana artışın meydana geldiğini anlatan Bulur, "Bu dönemde üreticilerden kaynaklı bir artış var. Talep de çok fazla. Piyasaya arz edilemediği için coin madenciliği malzemelerinin hepsi artmış oldu. Coin üretiminde en pahalı olan donanım ekran kartı. 2-3 bin lira aralığında olan bir kar, piyasada 5-6 bin lira aralığına doğru yürüyor" dedi.

Özellikle ekran kartı piyasasında arz ve talep noktasında sıkıntı yaşandığını belirten Bulur, ekran kartının yanı sıra ana kart, güç üniteleri fiyatında da artış olduğunu söyledi.