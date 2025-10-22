BES'te 18,4 milyon katılımcı hedefi

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgilere göre, Finansal Sistemin Geliştirilmesi ve Sigortacılık Programı'nın ödeneği bu yıl 306,2 milyar lira olurken, gelecek yıl için 359,3 milyar lira olarak öngörüldü.

Söz konusu ödenek, 2027 yılı için 872 milyar 670 milyon lira, 2028 yılı için de 1 trilyon 136 milyar 200 milyon lira olarak belirlendi.

Bütçe teklifine göre, BES katılımcı sayısının yıl sonunda 17 milyon 850 bine, 2026'da 18 milyon 400 bine ulaşması bekleniyor. Bu sayının 2027'de 19 milyona, 2028'de de 19,5 milyona çıkarılması hedefleniyor.

Kişi başına prim üretiminin de 2025 sonunda 14 bin 612 lira, gelecek yıl 17 bin 561 lira, 2027 yılında 20 bin 295 lira ve 2028'de de 23 bin 273 lira olacağı hesaplanıyor.

BES'te kısmen ödeme alınabilecek durumlar genişletilecek

Program kapsamında, yurt içi tasarrufların ve tasarruf bilincinin artırılması amacıyla finansal okuryazarlık yaygınlaştırılacak. Uzun vadeli tasarruf araçları da geliştirilecek.

Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) işverenlerin de katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES), 2026 yılının ikinci çeyreğinde kurulması planlanıyor.

BES'teki standart emeklilik yatırım fonları, katılımcıların birikimleri için daha fazla katma değer üretecek şekilde yeniden tasarlanacak. OKS katılımcılarına BES'te yer alan emeklilik fonlarına erişim imkanı tanınacak. Kesintilerin sadeleştirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak. Bu kapsamda sistemin cazibesi artırılarak fon tutarı ve katılımcı sayısında artış sağlanacak.

BES'ten kısmen ödeme alınabilecek durumlar, bedelli askerlik, hac ibadeti gibi yeni alanları içerecek şekilde genişletilecek.

Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES'e katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamalar hayata geçirilecek.

Program kapsamında, yatırım fonlu birikimli hayat sigortaları yaygınlaştırılacak.